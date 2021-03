Tavaly ilyenkor mindenki arra számított, hogy bezuhan a piac, de a járvány ellenére soha nem látott mennyiségű kokain érkezik Európába. Jelenleg a kontinens a legvonzóbb piac, és szakértők szerint, ez még egy jó ideig így lesz. A kokainfogyasztással együtt, a korrupció és az erőszak is nőni fog.

A Deutsche Wellének (DW) nyilatkozó Alexander a negyvenes évei közepén jár, és a médiaiparban dolgozik. Berlin központi kerületében él és kokainfogyasztó. Mint mondja, korábban ez azt jelentette, hogy hetente kétszer fogyasztotta a drogot, de mióta megkezdődtek a lezárások gyakrabban, "heti négyszer, az biztos". A berlini karanténszabályok ellenére a barátai szinte minden este átugranak hozzá, folytatja Alexander. "Az emberek pokolian unják magukat. És mit vesznek ha unatkoznak? Valamit, ami szórakozást nyújt."

A járvány előtt bárokban találkoztak, ahol titokban vettek kokaint, néha-néha. Ha nyolcan vagyunk, nem mehetünk egyszerre a mosdóba, meséli a férfi.

"De amikor otthon vagy, egyszerűen csak leteszed a cuccot az asztalra, készítesz nyolc sort, és mindenkinek egyszerre jut. Így gyorsabb, és több fogy."

Még mindig nincsenek hivatalos számok arról, hogy a drogfogyasztás hogyan változott a koronavírus-járvány során. Az utazási korlátozásoknak, a lezárt határoknak és az elhagyatott repülőtereknek meg kellett volna nehezíteni a bűnbandák munkáját, ahogyan ez a legális vállalkozások esetében is történt. A szakértők ezért kezdetben a kábítószer-kereskedelem bezuhanására, és a fogyasztás csökkenésére számítottak - írja a DW.

Alexander szerint az ellátás azonban egyáltalán nem jelent problémát. Csak egy telefonhívás, és a "kokain taxi" 20-30 perc múlva már itt is van a ház előtt. Az egész nem több, mint negyvenöt perc. Pont, mint az étel házhozszállítás. Az árak stabilak maradtak, mondja, miközben az anyag tisztasága nőtt.

Rene Matschke, a hamburgi vámhivatal vezetője ezt meg is erősíti. Az ő feladata annak biztosítása, hogy az ilyen, Alexander által házhoz rendelt "kokain taxik" előbb-utóbb ellátási problémákba ütközzenek. A hamburgi kikötőbe naponta több mint 23 ezer konténer érkezik. Matschke és munkatársai a különösen gyanúsakat kiválasztják. Ezek általában Dél-Amerikából, meghatározott útvonalon érkeznek és átláthatalan cégekhez kötődnek. A vámosok a kiválasztott konténereket egy tornaterem nagyságú röntgen létesítményben vizsgálják át.

Korábban sosem láttunk ilyen mennyiségeket, mint amiket manapság foglalunk le - mondja Matschke. "Az elmúlt két évben elértük a tíz tonnát. Előtte évente három-öt tonnát foglaltunk le országosan."

A hamburgi vámhivatal, és egyben Európa, eddigi legnagyobb fogása pár hete, februárban történt. Matschke és kollégái 16 tonna kokaint találtak bádogdobozokba rejtve. "Soha nem foglaltunk még le ilyen hatalmas mennyiséget egyetlen rakományban. Az áru értéke több milliárd euró."

Jeremy McDermott, az InSight Crime szervezet igazgatója szerint Európa a legvonzóbb piac jelenleg a kokain-kereskedők számára, a DW-nek adott interjúban, egyenesen "európai kokainvezetékről" beszél. Az árak sokkal magasabbak, és a kockázatok sokkal alacsonyabbak, mint Amerikában - mondja McDermott, aki a kolumbiai Medellínben lévő csapatával elemzi a dél-amerikai szervezett bűnözést.

Az Egyesült Államok évente dollármilliárdokat költ a drogellenes harcra, valóságos hadsereget hoztak létre e célból. Ezért a bűnözői csoportoknak egyszerűen jobb üzlet Európára koncentrálni. McDermott úgy véli, hogy az európai kokainpiac tovább fog növekedni, különösen Kelet-Európában.

A kokaintermelő országokból több útvonal is vezet Európába, a fő belépési pontok Rotterdam és Antwerpen kikötői. Innen leggyakrabban a holland drogbandák szállítják a kokaint olyan biztonságos helyekre, ahol a rakományt szétbontják tulajdonosok és rendeltetési helyek szerint.

A holland rendőrség tavaly augusztusban fedezett fel egy labort, ahol napi kétszáz kiló kokaint dolgoztak fel, ez volt a legnagyobb labor, amit eddig Hollandiában találtak.

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA) Lisszabonban található, a szervezet szerint tizenkétmillió európai fogyasztott már kokaint. Laurent Laniel, az EMCDDA munkatársa szerint a kokainfogyasztás Európában már évek óta növekszik, és a fellendülés súlyos következményekkel jár. Európában is fel kell készülnünk a korrupcióra és az erőszakra - mondja a DW-nek.

Laniel szerint a felfedezett kokainmennyiségek alapján azt lehet feltételezni, hogy a drogbandák a kikötőkben és a repülőtereken is megvesztegetnek alkalmazottakat. "Az európai bűnüldözés és igazságszolgáltatás szereplői körében is egyre több jele van a korrupciónak", és hozzáteszi, hogy szerinte az európai közigazgatási és politikai élet tagjai között is vannak, akik profitálnak a kokain kereskedelemből.

Az Europol becslése szerint az európai kokainpiac értéke évi kilenc milliárd euró, legalább. Ennek több, mint 87 százalékát a négy millió francia, holland, német, spanyol és brit fogyasztó adja.

Minél több kokain áramlik Európába, annál több pénz forog kockán, mondja Laurent Laniel, és ez növeli a bandák hajlandóságát az erőszak alkalmazására. "A hollandiában felfedezett kínzókamrákká átalakított konténerek is azt bizonyítják, hogy milyen brutális szervezett bűnözés működik Európában."

Arra a kérdésre, hogy mit tegyen az állam, válassza-e az amerikai kábítószerellenes harc példáját McDermott, az InSight Crime munkatársa szerint a válasz sokkal inkább a holisztikus megközelítés. "Nemcsak elnyomásra, tiltakozásra és letartóztatásra van szükség. Meg kell erősíteni a civil társadalmat, méltó és törvényes alternatívát kínálva a kokacserje termesztőknek. Ha csak a konténerek keresésével próbáljuk megfékezni a kábítószer-kereskedelmet, azzal nagyon kicsi az esély komoly csapást mérni a droghálózatokra."

(Borítókép: Kokainzsákok hevernek az asztalon az Alsó-Szászországi Állami Bűnügyi Rendőrség irodájában 2021. március 3-án. Fotó: Ole Spata / picture alliance / Getty Images)