Európai Gyógyszerügynökség: nem az AstraZeneca-oltás miatt halt meg az osztrák ápolónő

Az Európai Gyógyszerügynökség közleménye szerint nem az AstraZeneca-vakcina miatt halt meg az Ausztriában beoltott ápolónő – írja a Reuters.

Délelőtt már írtunk arról, hogy a vakcinát Európa-szerte vizsgálják, mert a 49 éves osztrák ápolónő meghalt, miután megkapta az oltást.

Az Európai Gyógyszerügynökség most azt írta, egyelőre nincsenek arra mutató jelek,

hogy az AstraZeneca vakcinája miatt halt meg ápolónő, illetve betegedett meg súlyosan egy másik ember.

Az eddigi adatok szerint nem fordulnak gyakrabban elő véralvadási komplikációk – amelyek miatt az ápolónő elhunyt – azoknál az embereknél, akiket beoltottak, mint bárki másnál.

A vakcinával beoltott HÁROMMILLIÓ ember közül mindössze 22 esetben fordult elő ez.

Valószínűtlennek tartják, hogy annak a vakcinaszállítmánynak a minősége romlott volna, amelyeket az osztrákok a mellékhatásokat elszenvedő emberek beoltására használtak. Ennek ellenére ezt is meg fogják vizsgálni. Ez azért is fontos, mert ebből a szállítmányból nemcsak az osztrákok, hanem 16 másik európai ország is kapott – emlékeztet a Reuters.

Az osztrák egészségügyi hatóságok vasárnap felfüggesztették az oltást a vakcinával és egyelőre még vizsgálják azt, hogy az oltásnak milyen szerepe lehetett a nő halálában.

Az AstraZeneca eközben hangsúlyozta, hogy az összes szállítmányuk szigorú minőség-ellenőrzésen megy keresztül, valamint arra is felhívták a figyelmet, hogy az oltóanyag felhasználásával kapcsolatban senkinek sem sikerült még bebizonyítania súlyos mellékhatásokat.

Hozzátették továbbá azt is, hogy kapcsolatban vannak az osztrák hatóságokkal és minden támogatást igyekeznek megadni nekik a vizsgálatukhoz.