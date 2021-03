Romániában egy nap alatt 933 olyan embert találtak, aki másodszor lett koronavírusos

Romániában az elmúlt 24 órában 933 olyan koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, aki már másodszor betegedett meg. Több mint 26 ezer PCR-RT tesztet végeztek el, 4564 koronavírusos megbetegedést jegyeztek fel, – írja a Transindex. Jelenleg 10 190 beteget kezelnek kórházban, 1140 fertőzött szorul intenzív terápiás ellátásra.

Az elmúlt 24 órában 100 beteg lelte a halálát a kórban, közülük ötnek nem volt más betegsége. Már 21 156 fertőzött hunyt el a járvány kezdete óta. Továbbra is Temes megye a legfertőzöttebb, majd Ilfov, Kolozs megye következik, szorosan utána Bukarest jön.



A román kormányfő nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy hétvégére zárják be a nagy bevásárlóközpontokat. Florin Cîţu jelezte: az éjszakai kijárási tilalom nem 23 órától lép majd életbe, mint most, hanem 22 órától.

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság azt is szorgalmazza, hogy a hotelek, panziók csak 70 százalékos kapacitással működjenek.