Folytatódik az ukrán elnök ámokfutása, az internetről is száműzné a betiltott csatornákat

Nem tágít Ukrajna elnöke, a végletekig elmegy, teljesen el akarja hallgattatni az általa korábban betiltott ellenzéki televíziós csatornákat. Volodimir Zelenszkij egy keddi fórumon azt mondta, nem elég az, hogy a ZIK, a 112 és a NewsOne eltűntek az éterből, azokat a YouTube-ról is száműzni kell – írja a korrespondent.net-re hivatkozva a karpathir.com.

Zelenszkij szerint ezek a csatornák a sajtószabadságra hivatkozva valótlan információkat közölnek. Az elnök leszögezte, tovább dolgoznak azon, hogy a három csatorna az interneten se jelenhessen meg soha többé.

A csatornákat egyébként február elején állították le. Az indoklás szerint a televíziók Ukrajna elleni orosz propaganda és háború eszközeivé váltak. A döntés az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozata alapján született. Az elnök védelmébe vette a döntést, amelyet bírálói a médiaszabadság korlátozásának minősítettek. Később a kárpátaljai portálok kiállták a betiltott csatornák mellett.

Zelenszkijnek egyébként fenntartásai vannak a köztévével szemben is: úgy véli, túl sok állami támogatást kap, ennek ellenére mégsem olyan sikeresek a műsorai. Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy egy dezinformáció-ellenes központot akar létrehozni, és azt is mondta, hogy az iskolákban tanítani fogják, hogyan kell „helyesen viszonyulni” a médiához. Hozzátette azt is: a betiltott ellenzéki csatornák politikai leszámolásnak tekintik az elnöki szankciót, és a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak jogorvoslatért.