Lengyelország tovább szigorít

Két újabb lengyel vajdaságban szigorítják a járványügyi intézkedéseket a koronavírus-fertőzések növekvő száma miatt – jelentette be az egészségügyi miniszter, lehetségesnek nevezve az esetleges országos zárlatot is.

A tizenhat lengyel vajdaság közül ezzel már négyben léptetnek életbe járványügyi szigorításokat.

A fővárost is magában foglaló Mazóviai, valamint a nyugati Lubusi vajdaságban hétfőtől lépnek érvénybe a szigorúbb szabályok. Korábban már bejelentették, hogy szombattól hasonló intézkedéseket vezetnek be az északi Pomerániai vajdaságban is.

A február 12-től országszerte feloldott korlátozásokat múlt szombattól elsőként az északkeleti Varmia-mazúriai vajdaságban vezették be újból.

Az említett régiókban március 28-ig elrendelték a szállodák, a kulturális intézmények és a sportuszodák bezárását, a bevásárlóközpontokban is csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek, szolgáltatások működnek.

Az általános iskolák első, második és harmadik osztályai – amelyek januárban visszatértek a tantermekbe – ezekben a térségekben ismét távoktatásra térnek át.

Amint Adam Niedzielski egészségügyi miniszter sajtóértekezletén közölte, az elmúlt héten Lengyelországban százezer lakosra számítva naponta átlagban 37 új fertőzést regisztráltak, a Mazóviai és a Lubusi vajdaságban viszont ez a mutató 47-et, a Varmia-mazúriai vajdaságban pedig hatvanat tett ki.

A koronavírus brit változatát jelenleg a fertőzések 38,5 százalékában állapították meg. Utalva arra, hogy csütörtökön Lengyelországban több mint 21 ezer új fertőzést regisztráltak, vagyis közel hatezerrel többet, mint egy héttel ezelőtt, a miniszter megállapította: a növekedés tartós, a járvány gyorsul.