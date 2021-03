A magyarok és a lengyelek megtámadják az Európai Bíróságon a jogállamisági mechanizmust

Magyarország és Lengyelország közös keresetet nyújtottak be csütörtökön a jogállamisági mechanizmus ellen – számolt be a Euronews az Európai Unió Bíróságának kommunikációs igazgatósága tájékoztatása alapján.

Tavaly decemberben az Európai Unió hétéves költségvetésének és a koronavírus-mentőcsomagnak elfogadását a tagállamok – Magyarország és Lengyelország kivételével – egy jogállamisági feltételrendszer teljesüléséhez kívánta kötni.

A magyarok és a lengyelek eleinte a költségvetés és a mentőcsomag vétóját helyezték kilátásba, végül azonban kompromisszumot kötöttek. Ennek értelmében a jogállamisági mechanizmus alkalmazását addig felfüggesztették, amíg az Európai Bíróság meg nem vizsgálja a két tagállam jogi kifogásait.

A magyar kormány ugyanakkor már decemberben jelezte, hogy az Európai Bíróságon benyújtott keresetben meg fogják megtámadni a jogállamisági mechanizmust. Gulyás Gergely a januári Kormányinfón azt is bejelentette, hogy ezt március 15-ig be fogják nyújtani. Ez most meg is történt.

A decemberben előírtakhoz képest a felállás annyiban változott, hogy az Európai Bizottság egyik biztosa csütörtök délelőtt bejelentette, hogy akár késedelem nélkül is alkalmazhatják a jogállamisági mechanizmust Magyarország ellen.

Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon már kommentálta is ezeket a fejleményeket. Azt írta:

Nem engedhetjük, hogy jogbiztonságot súlyosan sértő uniós jogszabály hatályban maradjon, ezért, ahogy tavaly megígértük, Lengyelországgal együtt ma az unió bírósága előtt megtámadjuk a kondicionalitás rendeletet.

„Győzzön a józan ész" – írta bejegyzése végén Varga Judit.