Repülőtér épül Gyergyóremetén, de még a helyiek sem tudtak róla

Olyan repülőteret építenek Gyergyóremetén, amely utasszállítók fogadására is képes lesz – írja a szekelyhon.ro.

A portált nemrég az egyik olvasójuk tájékoztatta arról, hogy Gyergyóremetén épül valami ami „felülről úgy néz ki, mint egy repülőtér kifutópályája". Ezt követően utánajártak a dolognak, és megbizonyosodtak arról, hogy

tényleg egy repülőtér készül a gyergyói község határában.

Írásukban emlékeztetettek arra, hogy az utóbbi időben Csíkban és Udvarhelyen merült fel az, hogy repülőteret építenének, a jelek szerint azonban ezek helyett végül Gyergyóban épül meg a székelyföld új reptere.

A reptér egyébként magánberuházás keretében épül, de várhatóan a térség jelentős részére kiterjedően éreztetni fogja hatását, ha elkészül.

A beruházó cég célja az, hogy a térségben megvalósuló gazdasági fejlesztések – például a megújuló tejporgyár – működését elősegítsék. Az épitkezést egyébként az a Balázs Attila kivitelezi, aki az említett tejporgyárnak és más vállalkozásoknak is tulajdonosa a térségben (a reptér mellett egyébként Gyergyóremetén egy öt csillagos szállodát is építtet). A meglévő beruházások mellett a reptér építése ahhoz is hozzájárulhat, hogy újabb vállalkozások jöhessenek létre a térségben.

A székelyhon.ro értesülései szerint a reptér

akár már négy hónap múlva készen állhat arra, hogy repülőket fogadjon.

Balázs Attilát és cégét a vállalkozásban egyébként a helyi megyei tanács elnöke, Barti Tihamér is támogatja. Állítása szerint 3-4 évvel ezelőtt ő beszélte rá a beruházás megkezdésére. A székelyhon.ro-n ezenfelül több RMDSZ-es politikus is támogatásáról biztosította a nagyvállalkozót.

A reptér épüléséről szóló hír azért is érdekes, mert az utóbbi években hosszú viták folytak arról, hogy Csíkszéken (Csíkcsicsón) vagy Udvarhelyszéken (Cekenden) lenne-e érdemesebb megépíteni a repülőteret. Ehhez képest ez a két terv végül füstbe ment, most pedig a semmiből értesültek a helyiek arról, hogy már majdnem el is készült a hosszú ideje tervezett repülőtér, csak éppen máshol.