Több mint nyolcvan pedofil ügyet tárt fel a lengyel vizsgálóbizottság

Néhány hónapos működése alatt mintegy 84 panaszt nyújtott be a pedofília eseteit vizsgáló lengyel állami különbizottság. Hat egyházi személy esetében is ügyészségi eljárást kezdeményeztek – számolt be a lengyel sajtó nyomán az MTI. A hat egyházi személyre vonatkozó két kereset dokumentumai szerint „elegendő ismerettel rendelkeztek” bizonyos, korábbi években elkövetett pedofil esetekről, amelyet azonban nem osztottak meg a büntetőjogi szervekkel.

Az onet.pl azt írta, többek között Stanisław Dziwisz nyugalmazott krakkói érsek is érintett ebben, a gyanúsítottak nevét azonban a hatóságok nem erősítették meg. A bizottság szerint mindenesetre nincs formális akadálya, hogy az érintettek ellen bűnvádi eljárás induljon.

A krakkói kerületi ügyészség a PAP hírügynökség megkeresésére közölte: hozzájuk irányították az állami ügyészségtől a különbizottság kereseteit.

A 15 év alatti gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteit, illetve ezek eltussolását is vizsgáló állami különbizottság tavaly júliusban alakult meg. A különféle társadalmi közegekben előforduló pedofil esetek vizsgálatára hivatott héttagú testületben az államfő, a kormányfő és a gyermekjogi szóvivő egy-egy képviselője kapott helyet, három tagját a parlamenti alsóház, egyet pedig a felsőház választotta meg hétéves időszakra.

A bizottság büntetőeljárások kezdeményezése mellett arra is jogosult, hogy a pedofil tettekért jogerősen elítéltek nevét és foglalkozását egy nyilvánosan elérhető listán közzétegye.

Lengyelországban 2019-ben szigorítottak a kiskorúakkal szembeni visszaélésekért kiszabható büntetéseken. Az ilyen bűncselekmény öttől harminc évig terjedő, rendkívüli esetekben akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is sújtható, csakis letöltendő szabadságvesztés szabható ki érte, és nem évül el.