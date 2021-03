Oltóanyag nélküli oltást kapott egy nő Kolumbiában

Oltóanyag nélkül, üres fecskendővel oltottak be legalább egy nőt Kolumbiában – számolt be az esetről az RTL Híradója. Az általuk közzétett felvételen jól látszik, amint egy idős nőt beoltanak egy teljesen üres fecskendővel. A nőt az unokája is elkísérte az oltásra, a felvételt ő készítette a telefonjával.

A kórház az esetre reagálva „hibának” nevezte a történeteket, és később beadták a koronavírus elleni oltóanyagot a nőnek. Azt viszont egyelőre senki sem tudja, hogy hány ember kaphatta meg az oltóanyag nélküli oltást.

Február végén már Brazíliában is előfordult egy ehhez hasonló eset.