Elismerte a vakcinabeszerzési hibákat az Európai Bizottság

Brüsszelben és a tagországokban is hibák csúsztak a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésébe – ismerte el Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke egy vasárnapi lapinterjúban. A holland szociáldemokrata politikus a Der Tagesspiegel című lapban közölt interjúban kifejtette: a járvány végén szükséges a felülvizsgálat annak meghatározására, hogy pontosan hol hibáztak a döntéshozók. Hozzátette: egyelőre arra kell összpontosítani, hogy egész Európa oltóanyaghoz jusson.

Timmermans ugyanakkor kitartott amellett, hogy a közös vakcinabeszerzés „tragédiától” mentette meg Európát. Ha ugyanis egyedül a gazdasági erő határozza meg a hozzáférést, egyes országok nem jutottak volna elegendő oltáshoz:

Probléma lenne, és nem csak a szegényebb országoknak, ha csak a leggazdagabb tagállamok engedhetnék meg maguknak a vakcinavásárlást. Ezt ismerték fel az oltóanyag-szövetséget megalakító EU-tagok, köztük Németország és Hollandia. Ezek az országok belátták, hogy jobb a közös, európai fellépés.

Az Európai Bizottság tavaly állapodott meg öt gyógyszergyártó vállalattal, hogy az oltóanyagok kifejlesztését előzetesen támogatják, cserébe nagy mennyiségű vakcinát kötöttek le előzetesen. Később azonban több gyógyszergyártó nem teljesítette maradéktalanul a megállapodásban foglaltakat, amiért több tagállam, így Magyarország kormányától is heves kritikákat kaptak. Pénteken öt uniós ország kormánya EU-csúcsot kezdeményezett a vakcinabeszerzés körüli problémák kivizsgálására, Orbán Viktor miniszterelnök pedig a vasárnapi rádióinterjújában elmondta: Brüsszel elszúrta a beszerzést, ezért is alacsony továbbra is Európa átoltottsága.

Az Index korábban interjút készített az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetőjével, Zupkó Gábort a közös uniós beszerzés problémáiról is kérdeztük. A diplomata akkor részben elismerte a hibákat, szerinte a bizottság nem ismerte fel időben, hogy Európa alacsony gyártási kapacitásokkal rendelkezik.