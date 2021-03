Kellemetlen meglepetést okozhatnak a Zöldeknek a még zöldebbek Németországban

A Friday for Future klímaaktivistáiból és tudósok helyi szerveződéseiből 2019-ben alakult országos hálózat baden-württembergi szervezete pártként is elindul a hétvégi tartományi választáson. A Klimaliste BW elnevezésű formáció abban a reménykedik, hogy elnyerik az első szavazók és a Zöldekből kiábrándult polgárok támogatását. Ennek a választásnak az eredménye előrejelzésnek is tekinthető, ezért különösen fontos a szeptemberi szövetségi választások előtt.