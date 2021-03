Focimeccsen oltják a szurkolókat Oroszországban

A Zenit Szentpétervár és az Akhmat Groznij meccsén koronavírus elleni vakcinával oltották be a szurkolókat – írja a Guardian. A szombati mérkőzésen a szurkolóknak a mérkőzés előtt és után is lehetővé tették, hogy beoltassák magukat.

Nem tudni, pontosan hányan éltek a lehetőséggel, de a Reuters riportere arról számolt be, hogy legalább húszan biztos megkapták a Szputnyik V-t.

A Zenit stadionjában egyébként hivatalos oltópontot is nyitottak, ahol az orosz bajnokság végéig a többi meccsen is lehet oltakozni. Ezzel is szeretnék növelni a beoltottak számát.

Oroszországban ugyanis népességarányosan eddig jóval kevesebben regisztráltak az oltásra, mint más országokban. Az oroszoknak eddig megközelítőleg ötmillió embert sikerült beoltatniuk az ország 144 millió lakosából.