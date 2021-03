Nagyon szokatlan tünetekbe halt bele a nő, aki az AstraZeneca vakcináját kapta meg

A dán gyógyszerfelügyelet vasárnap esti bejelentése szerint nagyon szokatlan tünetei voltak annak a hatvanéves nőnek, aki vérrögképződés miatt a múlt héten meghalt, miután megkapta az AstraZeneca oltóanyagát a koronavírus ellen.

A jelentés szerint a nőnek alacsony volt a trombocitaszintje, a szervezetében pedig vérrögöket találtak. Halálának okát éppen e szokatlan tünetek miatt kezdték vizsgálni. Több más európai ország gyógyszerészeti hatóságai felhívták a figyelmet a vérrögképződésre a vakcina használata után, név szerint megemlítve Norvégiát.

A dán egészségügyi hatóság csütörtökön a világon elsőként függesztette fel az oltóanyag használatát.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) részéről azt közölték, nem találtak összefüggést a vérrögképződés és az oltóanyag között, de az immun trombocitopenia nevű jelenség miatt az EMA pénteki közlése szerint elkezdték vizsgálni a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca vakcináját is. Utóbbi vasárnapi közleménye szintén kiemeli, semmiféle tudományos adat nem utal arra, hogy a cég által az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyag növelné a vérrögképződés kockázatát. Ennek ellenére több ország, köztük Norvégia, Hollandia és Írország is, felfüggesztette a vakcina használatát.