Mateusz Morawiecki: már nincs szükség fegyveres harcra, de a magyarok és a lengyelek kiállnak egymás mellett

Videóban köszöntötte a magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából a lengyel kormányfő, amelyben arról beszél, hogy a magyarokhoz hasonlóan a lengyelek is kénytelenek voltak a saját szuverenitásukért harcolni, és ismerik az olyan ünnepek szimbolikáját, mint a március 15.

Szabadság, szerelem

– mondta Mateusz Morawiecki, hozzátéve, hogy ez a két szó kíséri a múltjából, amikor szabadságot keresve diákként Budapestre látogatott. A lengyel kormányfő kiemeli, hogy Petőfi Sándor a magyar forradalom kezdeményezője volt, aki egyenlő jogokat követelt, elsősorban a független magyar kormány kinevezéséért.

Mateusz Morawiecki arról is beszélt, hogy a lengyeleket és a magyarokat több száz éves barátság köti össze. Ugyanakkor hozzáteszi: mindkét nemzet szereti a szabadságot és képesek ezért harcolni is, és a harcban támogatják is egymást. A politikus kijelentette, bár már nincs szükség fegyveres harcra, továbbra is kiállnak egymás mellett. Végül azt kívánja a magyaroknak, hogy kamatoztassák tehetségüket, legyenek büszkék a magyar kultúrára, nyelvre és történelemre is.