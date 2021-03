Tetoválásokkal is harcolnak a demokráciáért Mianmarban

A katonai puccs kezdete óta a mianmari civil ellenállási mozgalom egyik legnépszerűbb kifejezési módja a tetoválás, de most úgy tűnik, hogy a hadsereg önkénye ezt is utolérte. A helyiek beszélik, hogy a legnagyobb városban, Rangunban már be is tiltották, hogy a mozgalom jelképeit az emberek a bőrükbe karcoltassák.