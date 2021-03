Naponta tesztelhetik a tokiói olimpián részt vevő sportolókat

Az idén nyárra halasztott tokiói olimpia szervezői azt fontolgatják, hogy a korábban tervezett négy nap helyett minden nap tesztelik majd koronavírusra a játékokon részt vevő sportolókat, írja az MTI.

Kapcsolódó Külföldi nézők nélkül rendezhetik meg az olimpiát A kormány a japán közvélemény többségi akaratának eleget téve hozta meg döntését.

A Kyodo japán hírügynökség egy meg nem nevezett, közeli forrásra hivatkozva számolt be a legújabb tervről, amely

a paralimpiára is vonatkozna.

A szervezőbizottság a következő napokban azt vizsgálja majd meg, a megemelt tesztszám mennyi pluszköltséggel járna, illetve mennyi plusz munkaerőre lenne szükség, továbbá mennyire befolyásolná a lakosság napi tesztigényét.

A forrás arra is kitért, hogy arról is szó van, az olimpia előtt Japánba edzőtáborba akklimatizálódni érkező sportolókat már a felkészülésük során is minden nap ellenőriznék.

Hasimoto Szeiko, a szervezőbizottság elnöke múlt kedden jelentette be, hogy várhatóan a korábban tervezettnél gyakrabban tesztelik majd a résztvevőket a koronavírus új, fertőzőbb variánsainak megjelenése miatt.

A tavalyról idén nyárra halasztott tokiói olimpia a tervek szerint július 23-án kezdődik.