Fellendült az otthoni marihuánatermesztés

Nehéz megbecsülni, de egy 2012-es felmerés szerint az Egyesült Királyságban forgalomba került marihuána nyolcvan százalékát helyben termesztették, ez az arány 1990-ben még csak harminc százalék volt. A The Conversation szerint mára kilencven százaléknál is több lehet a szigetországban előállított mennyiség. Húsz-harminc éve még Libanonból és Marokkóból érkezett a legtöbb szállítmány Európa több országába, a szervezett bűnözés azonban a fogyasztókhoz közelebbi ellátási pontokat hozott létre.

Közben fokozatosan egy új piaci szegmens is kialakult, mondjuk úgy, hogy a „marihuána-kistermelés”.

A technológiai fejlődés, a változatos beltéri fajták kifejlesztése, az interneten elérhető vetőmagok és szakirodalom mind segítették ezt a folyamatot. Tavaly pedig a koronavírus-járvány hatására egyre többen kezdtek hobbitermesztésbe.

A The Conversation nemzetközi felmérése alapján a marihuánafogyasztók tizenhat százaléka számolt be arról, hogy a járvány hatására kezdett kannabisszal foglalkozni. Ebből tizenegy százalék a több otthon töltött időt nevezte meg fő okként, míg nyolc százalékuk leginkább az áremelkedés miatt döntött úgy, hogy saját maga vág bele a termesztésbe. A megkérdezettek harmada arról számolt be, hogy a karantén miatt beszerzési nehézségei voltak.

A termesztéshez szükséges magok és eszközök megvásárlása csupán a válaszadók egy százalékának okozott gondot.

A kérdésekre 18 országból érkeztek válaszok, ezekből az derült ki, hogy az átlagnál több olasz választotta az otthoni kertészkedést, a portugálok pedig leginkább a beszerzési nehézségek miatt lettek „önkiszolgálók”.

De a válaszadók a járványon kívül más okokat is említettek. A The Conversation már korábban végzett felmérése és a mostani válaszok nagy része egybecseng, vagyis sokan azért kezdenek saját felhasználásra termeszteni, mert azt egészségesebbnek gondolják, szemben az ellenőrizhetetlen forrásból származó, bizonytalan minőségű marihuánával. És persze olyanok is akadnak, akik nem szeretnének bűnözőkkel kapcsolatba kerülni. A válaszadók háromnegyede kellemes időtöltésnek nevezte a termesztést, egyharmaduk pedig a rokonoknak, barátoknak is ad a végtermékből.

Csupán négy százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy pénzt is keresnek a tevékenységgel.

A korábbi felmérésből az is kiderült, hogy az otthoni termesztők többségének rendezettek a családi és munkahelyi körülményei, és nincs szorosabb kapcsolatuk a drogkereskedelemmel vagy egyéb bűncselekményekkel, mint bárki másnak.

A The Conversation beszámolója arra nem tér ki, hogy mennyire befolyásolták a kannabisztermesztési kedvet az egyes országok tiltó vagy éppen megengedő törvényei. Magyarországon ezt mindenesetre törvény tiltja!

(Borítókép: Otthon termesztett kannabisz. Fotó: Shutterstock)