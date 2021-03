A WHO azt javasolja, hogy folytassák az oltást az AstraZenecával

Az AstraZeneca által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával való oltás folytatását javasolta közleményében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – írja az MTI. A közleményt megfogalmazó szakértők azt írták, hogy

véleményük szerint az immunizálás előnyei nagyobbak, mint a kockázatok.

Az AstraZeneca/Oxford oltásának felhasználását több európai ország is felfüggesztette, miután néhány, a vakcinával beoltott embernél vérrögképződés alakult ki. Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a tromboembóliás tüneteket a vakcina váltotta volna ki.

Mindemellett a WHO kutatói továbbra is vizsgálni fogják a lehetséges kockázatokat – írták a közleményben.

Az Egészségügyi Világszervezet Globális Vakcinabiztonságossági Tanácsadó Bizottsága (SAGE) alaposan mérlegeli az AstraZenecával kapcsolatos legfrissebb elérhető adatokat. "Mihelyst megtörtént a vizsgálat, a WHO azonnal nyilvánosságra hozza az eredményeket" – ígérték.

Jelenleg a WHO úgy ítéli meg, hogy az AstraZeneca előnyei nagyobbak, mint a kockázatai, és az oltás folytatását ajánlja

– emelték ki a tudósok.

A múlt héten több, az AstraZeneca oltóanyagával beoltott személynél különös mellékhatásokat tapasztaltak, amelybe néhányan bele is haltak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a héten közölte, hogy összesen 30 szokatlan vérrendszeri rendellenességről szóló jelentést vizsgálnak, amelyek az 5 millió AstraZeneca oltást felvett páciens körében jelentkeztek.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatósága csütörtökön teszi közzé a megállapításait, de az EMA főigazgatója, Emer Cooke már most közölte: egyelőre hogy nem látja okát, hogy meg kellene változtatni az AstraZenecára vonatkozó ajánlást.

Az AstraZeneca egyike a négy vakcinának, amelynek a felhasználását az EMA eddig jóváhagyta.

A védőoltás beadását számos Európai országban felfüggesztették, szerdán délelőtt azonban már arról szóltak a hírek, hogy Franciaországban és Olaszországban hamarosan ismét elkezdhetnek oltani a vakcinával.

A Johnson&Johnsont a variánsok ellen is ajánlják

A közleményben WHO szakértői bizottsága javasolta továbbá a Johnson and Johnson vakcinájának felhasználását is azokban az országokban, ahol a koronavírus különféle mutációi is terjednek.

A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy

a Johnson and Johnsonnal történő oltás után legkevesebb 14 napot kell várni más betegségek elleni szérumok beadásával.

A Johnson and Johnson oltását sürgősséggel engedélyezték február végén az Egyesült Államokban. Kanadában március eleje, az Európai Unióban pedig március 11. óta engedélyezett a felhasználása. Korábban csak a Dél-afrikai Köztársaságban alkalmazták.