Lebuktatnák a román politikába beférkőzött egykori szekusokat

Leszavazta a bukaresti szenátus Claudiu Năsui gazdasági miniszter menesztését. A titkosszolgálati múltja miatt bírált tárcavezető egy olyan törvényjavaslattal vágott vissza a szociádemokraták (PSD) indítványára, amely nyilvántartásba venné az egykori Securitate még élő ügynökeit és leszármazottaikat, egészen nagyszülőkig– írta meg a kolozsvári Főtér.

Azokat buktatnák le, akik közéleti szerepet töltenek be a román politikában, miközben apjuk, nagyapjuk vagy dédapjuk ügynök volt. A javaslat szerint a regisztert a nyilvánosság számára is elérhetővé tennék, összeállítása pedig a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) adatai alapján történne.

Annyi bizonyos, hogy a PSD nagyon mellélőtt, amikor azzal vádolta meg a minisztert, hogy családja kapcsolatban állt Nicolae Ceaușescu vezette kommunista rezsim titkosszolgálatával. Mint kiderült, ennek éppen az ellenkezője igaz. Több felmenőjét is üldözték , nagyanyját Máramarosszigeten be is börtönözték, mivel segítette az ellenállókat.