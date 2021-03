Sinopharmot kapott? Irány Kína!

Jelentősen gyorsítja a vízumügyintézést a budapesti kínai nagykövetség azok számára, akiket Sinopharm vakcinával oltottak be. Peking több tucat ország számára enyhíti a beutazási korlátozásokat, a feltétel minden esetben a kínai vakcina beadásának igazolása. A háttérben a kínai vakcinaútlevél népszerűsítése is meghúzódhat.

A járvány ellenére megkönnyíti a vízumigénylést a Kínai Népköztárság budapesti nagykövetsége – derül ki a képviselet honlapjáról. A közlemény szerint az új szabályozás március 15-től hatályos, a kínai kormány az utasforgalom, a termelés és kereskedelem visszerendeződésének szükségességével indokolja a döntést. A magyar üzletemberek mellett a Kínában családtaggal rendelkezők esetében is gyorsul a vízumügyintézés – legalábbis abban az esetben, ha Kínából származó koronavírus elleni vakcinával oltották be a vízumigénylőt.

„Kérjük vegye figyelembe, hogy a fent említett vízumkönnyítés csak azokra a kérelmezőkre vonatkozik, akiket Kínában előállított COVID-19 vakcinával oltottak be és megkapták az oltásigazolást″

– írja a nagykövetség oldala. A közleményben hozzáteszik, hogy az oltási igazolás mellett szükség van nukleainsav és antigén teszt felmutatására is amely igazolja, hogy a beutazó szervezetében kialakult az immunitás a betegséggel szemben.

Először a Global Times kínai hírportál számolt be arról, hogy a kínai vakcinák nagy számú, globális alakalmazásából levonható tapasztalat azt mutatja, hogy az oltóanyag hatékony és biztonságos. Ebből pedig az következik, hogy elkezdődhet a járvány kitörését követően bevezetett beutazási szigorú lassú feloldása.

A londoni székhelyű Expat News a cikk nyomán összeszedte azokat az országokat, melyekre vonatkoznak a könnyítések. Érdekesség, hogy listájukon szereplő 26 ország között Magyarország és Szerbia nem tűnik fel. Szerepel viszont számos európai állam, mint Németország, Belgium, Olaszország, Norvégia, Spanyolország vagy Svájc, ahol nem is áll rendelkezésre Kínában készült oltóanyag. A huszonhat ország kínai nagykövetségeinek portáljain közölt szöveg, egyébként bár nagyvonalakban megegyezik, vannak apró eltérések is.

Az ugyanakkor valamennyi esetben igaz, hogy Peking csak a kínai vakcinákkal beoltottakkal kivételez.

A Wall Street Journal kedden cikket írt az új vízumpolitikáról, a New York-i napilap szerint Peking a járványt követően a nemzetközi utazási sztenderdek, a nemzetközileg elismert vakcinaútlevél kialakításában szeretne vezető szerephez jutni. A cikk sejteti, hogy a beutazási korlátozások enyhítésével Peking ezen szándékának érdekében igyekszik gesztust gyakorolni a nyugati világ több országának is. Ezzel egybecseng az ausztrál ABC hírszolgáltató riportja, amely a Peking által otthon és külföldön sürgetett vakcinaútlevélről szól. Cikkük szerint a dokumentum már a WeChat alkalmazáson is elérhető, mint írják, ezzel az eddig beoltott, mintegy 52 millió kínai kap engedélyt a nemzetközi utazásra. Kérdés azonban, hogy melyik ország, és mikor fogadja majd el a kínai digitális dokumentumot, az ABC szerint sem túl lelkes a kínai kezdeményezés nemzetközi fogadtatása.

Logikunsak tűnik tehát, hogy ÚJ VÍZUMPOLITIKÁJÁVAL PEKING nem csak a kínai vakcinát reklámozza, hanem az új utazási okmány használatára ösztönözné a kínába utazókat.

A nemzetközi közösség részben azért szkeptikus, mert akár a nyugati világ országai, akár az olyan szervezetek mint a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, szívesen diktálná a járvány utáni utazási trendeket. Másrészt pedig, Peking tervével kapcsolatban felmerültek a személyes adatok védelmével kapcsolatos aggodalmak. Idézett cikkében arra a Global Times is kitér arra, hogy a Kína által kezdeményezett vakcinaútlevélben miért lenne szükséges az olyan széleskörű információk tárolása, mint a PCR- és antigén tesztek részletes diagnózisa, a vakcina beadásának pontos helye. Megjegyzik, hogy az Európai Unióban is készül egy utazáshoz szükséges dokumentum, amely azonban csak a nyugati vakcinákat fogadja majd el, a Magyarországon használt kínai oltóanyagot azonban nem.

Ahhoz, hogy a világ visszatérjen a járvány előtti, normális kerékvágásba, globális együttműködésre van szükség

– fogalmazott a kínai hírportálnak nyilatkozó virológus. Kínában egyébként a múlt héten zárult le a legfőbb törvénykező tesület, az Országos Népi Gyűlés ülése, amelyen a járvány utáni visszarendeződés is téma volt. A Peking által kezdeményezett vakcinaútlevél szabvánnyal kapcsolatban Vang Ji külügyminiszter elmondta: a tesztelési eredmények, az oltások részletes történetének feltüntetése biztosítja a biztonságos utazásokat a covid utáni korszakban. Nem sokkal a beszéd után, a kínai konzulátusok oldalain megjelentek a beutazási enyhítésekről szóló közlemények.

(Borítókép: Oltásra előkészített kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinája az oltópontban a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban 2021. február 24-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)