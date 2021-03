Budapestről csap le az európai terroristákra az ENSZ

Büszkék vagyunk arra, hogy az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalának regionális központja jött létre Budapesten − jelentett ki Szijjártó Péter az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) budapesti irodaátadó ünnepségén. Szerinte a megelőzésnek sokkal nagyobb szerepe van most, mint korábban. Magyarország pedig elkötelezett, hogy hozzájáruljon a terrorizmus elleni küzdelem új formájának sikerességéhez.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy csak 2019-ben 119 terrortámadást detektáltak az Európai Unió tagországaiban, beleértve a meghiúsult merényleteket is, Európa-szerte 1004 embert tartóztattak le terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Hozzátette: összességében dzsihádista támadásokban tíz európai ember vesztette életét. Négy támadást meghiúsítottak, tizennégyet pedig megakadályoztak a bűnüldöző és terrorellenes hatóságok.

A Budapesten működő ENSZ-szervezetek közül a legnagyobb, a menekültügyi főbiztosság tovább bővíti létszámát, a terrorizmus elleni hivatal pedig új irodát nyitott. A fővárosban jelenleg hét ENSZ-szervezet kilenc intézménye működik, ezek 1500 embernek adnak munkát, a magyaroknak biztosítják a részvételt a nemzetközi folyamatokban, emellett nemzetközi személyzetet vonzottak Magyarországra − emelte ki Szijjártó Péter.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-világjárvány miatt az élet jelentős része áttevődött a digitális térbe, így új célcsoportjai lesznek a szélsőséges, terrorista ideológiák terjesztőinek is, ami új veszélyt jelent. A magyar álláspont szerint a segítséget kell oda vinni, ahol baj van, ezért Magyarország a jövőben is támogatja a nehéz helyzetben lévő közösségek helyben maradásához szükséges programokat.

Peter Smith, a UNOCT budapesti irodavezetője elmondta: azzal, hogy az iroda Budapesten van, programjukat közelebb viszik azokhoz az országokhoz, amelyek kérik a segítségüket a globális terrorellenes tevékenységhez.