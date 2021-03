EMA: hatékony és biztonságos az AstraZeneca vakcinája

Eddig az Európai Unióban hétmillió, az Egyesült Királyságban tizenegymillió embert oltottak be az AstraZeneca-vakcinával, világszerte pedig tizenhétmillió oltásnál járnak. Ehhez képest összesen 22 személynél lépett fel tüdőembólia és 17 személy kapott trombózist. Az Európai Gyógyszerügynökség kutatásában 5 millió beoltottat vizsgált meg, közöttük 30 olyan esetet, akiknél vérrögképződés következett be.

Emer cooke hangsúlyozta: amikor milliókat beoltanak, elkerülhetetlen, hogy néhány esetben történnek a vakcinációval nem összefüggő halálesetek.

Az adatok szerint a beoltottak körében kisebb arányban fordult elő trombózis, mint a teljes népességben, tehát még az is elképzelhető, hogy a vakcina csökkenti a vérrögképződés esélyét.

A vizsgálat egyértelműen megmutatta, hogy az AstraZeneca-vakcina előnyei a koronavírus-járvány elleni védekezésben jócskán túlmutatnak az oltás után esetleg kialakuló kockázatokon. Az oltóanyag biztonságos és hatékony – mondta Emer Cooke, az EMA igazgatója.

A Standard újságírójának kérdésére elmondták, hogy úgy tűnik, maga a koronavírus és a poszt-Covid-szindróma is okozhat trombózist. Ebben a kérdésben újabb kutatásokat fognak indítani. A BBC kérdésére, hogy az oltás utáni vérrögképződésben tapasztaltak-e veszélyeztetett csoportokat, az EMA szakértői azt mondták, hogy fiatalabb nők körében több esetet regisztráltak, de ebből még elhamarkodott lenne következtetéseket levonni, az adatokat tovább fogják elemezni. A New Scientist riportere azt a kérdést tette fel, hogy ez a tény kapcsolatban lehet-e a fogamzásgátló tabletták szedésével. Sabine Strauss, az EMA oltásbiztonsági bizottságának elnöke nem zárta ki a lehetőséget, de ez ügyben is további kutatásokat tart fontosnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) február közepén hagyta jóvá az AstraZeneca vakcináját. Alig egy hónap elteltével azonban problémák adódtak a brit–svéd közös gyártású oltóanyaggal, ugyanis több országban is súlyos mellékhatásokat, valamint haláleseteket regisztráltak az oltást követően. A WHO és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálni kezdte az AstraZeneca vakcináját. Március közepére kis túlzással fél Európa leállította az oltást a brit–svéd oltóanyaggal, többek között Spanyolország, Norvégia, Dánia, Olaszország, Hollandia, Németország és Franciaország is így döntött.

Német és brit kutatók is kijelentették, hogy nincs arra utaló jel, hogy a trombózisesetek kialakulását a vakcina okozta volna. Ezzel egybecseng az Index által megkérdezett magyar virológus, Tóth Sándor véleménye is, valamint a nemrégiben Széchenyi-díjat kapó Karikó Kataliné is. Az AstraZeneca is közleményben reagált az ügyre, a gyógyszergyártó sem talált összefüggést az oltóanyag és a vérrögképződés között.

(Borítókép: Hannibal Hanschke / AFP)