Öt ország még kivár, továbbra sem olt az AstraZeneca vakcinájával

Az AstraZeneca vakcinájának használatát több európai ország is felfüggesztette, miután a vakcina beadása után több embernél is halálos vérrög-képződés történt. Az egészségügyi szakértők vizsgálatai, köztük az Egészségügyi Világszervezeté (WHO) és az Európai Gyógyszerfelügyelet (EMA) sem talált bizonyítékot arra, hogy az AstraZeneca-vakcina használata okozta volna a haláleseteket.

Az EMA csütörtökön jelentette be, hogy biztonságosnak és hatásosnak találta a vakcinát, ami után

Franciaország,

Ausztria,

Németország,

Olaszország,

Luxemburg,

Litvánia,

Ciprus,

Portugália,

Szlovénia,

Hollandia,

Bulgária,

Lettország,

Románia,

és Spanyolország

közölte, hogy a felfüggesztést, és folytatja az oltást az AstraZeneca vakcinájával.

Kapcsolódó Számos európai ország újra olt az AstraZenecával Csütörtökön az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette a vakcinát.

Dánia, Írország, Svédország, Finnország és Norvégia közleményére még várni kell az ügyben.

Belgium, Magyarország, Lengyelország, Görögország, Horvátország, Szlovákia és Észtország egyáltalán nem függesztette fel az AstraZeneca-vakcina használatát.