Kockázatos útra léphet a Fidesz a Néppárt után

Megvalósulhat a Fidesz európai konzervatív projektje, ezzel azonban Orbán Viktor aligha járna jól – vélik egyhangúan az Indexnek nyilatkozó szakértők. Szerkesztőségünk több, a Fidesz brüsszeli stratégiáját ismerő forrással is beszélt, miután a magyar kormánypárt az Európai Néppárt képviselő-tesületét, majd magát az EPP-t is elhagyta. Ahogyan arról már korábban írtunk, Orbán Viktor régóta tervezi az Európai Parlament erőtereinek átszabását, amihez a Néppárt után most új közösségekben kellene támogatókat keresnie. Nem sokkal korábbi cikkünk megjelenése után a magyar kormányfő Facebookon posztolt terveiről, és így fogalmazott:

A mi feladatunk is világos. Most az EPP nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt, amely otthont nyújt azoknak az európai polgároknak, akik nem akarnak migránsokat, nem akarnak multikulturalizmust, nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa keresztény hagyományait, tisztelik a nemzetek szuverenitását, és nemzetüket nem a múltjuk, hanem a jövőjük részének tekintik.

Az elképzelés lényegében a Fidesz itthon már bevált receptjét alkalmazná az európai porondon. Az ideológiai szempontból megosztott uniós jobboldal ugyanis hagyományosan gyengébb, mint a liberálisokat, zöldeket is tömörítő baloldal, a stratégia ezért a magyar politikai viszonyokat tükröző, kétpólusú parlament kialakítását célozza. Egy egységes, különutasoktól megtisztított jobboldal már kijátszhatná az ellenfél térfelén meghúzódó ideológiai törésvonalakat, az így legyengített baloldallal szemben pedig tartósan biztosíthatnák többségüket a konzervatívok. Ennek lett volna ideális háttere a jelenleg legerősebb, 175 mandátummal rendelkező Európai Néppárt frakciója, csakhogy a kereszténydemokrata közösség egyesítése nem sikerült. Az EPP nem homogén közeg, a nemzeti érzelműektől a liberálisokig sokféle gondolkodású képviselő helyet kap benne. A Fidesz tervében ráadásul az euroszkeptikus Európai Konzervatívok és Reformistákkal, az ECR-rel kötött szövetség is szerepelt, amiről a centrista párttagok hallani sem akartak. Az Indexnek nyilatkozó több szakértő is jelezte: a Fidesszel nem az volt a gond, hogy az EPP-n belüli paletta szélsőjobbjára sodródott, inkább az erőpolitikával és a tárgyalókészség hiányával telt be a pohár.

A német kormánypárt sok képviselője is egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a Néppártnak határozottabb jobboldali álláspontot kellene képviselnie. Azonban a sorozatos kellemetlenkedés az egész ügyet, végül magát a Fideszt is cikivé tette, a közösség pedig lassan kilökte magából a magyar kormánypártot

– fogalmazott a CDU/CSU-kapcsolatokra rálátó forrásunk. Példaként említette Manfred Webert, az EPP frakciójának elnökét. A CSU bajor politikusa éveken át falazott a Fidesznek, a magyar kormányt támadó, 2013-as Tavares-jelentést méltatlannak nevezte, majd a CEU-ügy során is kompromisszumra törekedett a magyarokkal. A párton belül két tűz közé került frakcióvezető azonban – természetesen személyes érdekei mentén, a CSU-n és az EPP-n belüli hangulatváltozást lekövetve – lassan a Fidesz ellen fordult.

Orbán Viktor nagy, jobboldali projektjéhez így már csak a két euroszkeptikus párt, a 62 mandátummal bíró ECR, illetve a 75 mandátumot szerzett Identitás és Demokrácia (ID) maradt. Ezek szövetségével alakulhatna ki új jobboldali erőtér, azonban egy sikeres megállapodás sem rendezné át az európai parlamenti viszonyokat: a Fidesz tizenkét képviselőjével kiegészülve is csak 149 mandátumuk lenne összesen. Az Indexnek nyilatkozó szakértők szerint azonban egy ilyen szövetségnek több akadálya is van.

Az euroszkeptikusok nem valami mellett, hanem az európai integráció ellen jöttek létre. Ebből következik, hogy az együttműködésnek is sokkal sekélyesebb a mozgástere.

Ha ideológiai síkon mégis találnak közös pontot, nemzeti érdekeik nagy eséllyel ütközni fognak. Ilyen például a migrációellenesség, ahol teljesen eltérnek a bevándorlás tranzitországai (például Olaszország) vagy célországai (például Hollandia) jobboldalának érdekei.

A pártcsaládokban működő nemzeti pártok többsége erős emberek köré épült fel, ami lassítja az együttműködést. Ráadásul két vezető közötti nézeteltérés esetén a konfliktus jobban kihatna az egész közösségre.

Továbbá az euroszkeptikusokat a keresztény egyházak nem ismerik el. Márpedig hiteles jobboldalt az európai politikában nehéz felépíteni a támogatásuk nélkül.

Mindennek fényében felmerül a kérdés, hogy a Fidesznek hiányzik-e egy ilyen közösség megteremtése. Hiába hangzik ugyanis jól az európai demokratikus jobboldal létrehozása, valójában ezzel Orbán Viktort könnyen a szélsőjobboldal vezéreként azonosíthatja a közvélemény.

Ezek a politikai csoportok ráadásul visszaszorulóban vannak egész Európában, gondoljunk csak a németországi tartományi választások zöldpárti diadalára, vagy Mark Rutte liberális miniszterelnök negyedik győzelmére Hollandiában. Legfeljebb akkor erősödhet meg ismét az euroszkeptikus jobboldal, ha jövőre a franciaországi választásokon Emmanuel Macronnal szemben nyerő alternatívát tud felmutatni Marine Le Pen, vagy ha Olaszországban visszatérhet a kormányba Matteo Salvini pártja. Ezekre azonban csekély az esély, amit bizonyára a Fideszben is tudnak.

Gyévai Zoltán, a Bruxinfo tudósítója szerint azonban a legnagyobb visszatartó erő a Fidesz számára a német kormánypárt marad. Az új jobboldali szövetség létrehozásával ugyanis a Fidesz a radikális német AfD párttal kerülne egy platformra, ezzel Magyarország legfontosabb gazdasági partnerének kormányával húzna ujjat.

Hiába vált le a Fidesz az EPP-ről, Magyarország nem vált le Németországról

– mondta el Gyévai Zoltán. A szakértő hozzátette, különösen rossz lépés lenne ez most, a németországi választási kampány hajrájában, miközben az AfD ellen alkotmányossági eljárás indult. Ráadásul a magyar belpolitikában is változnak az erőviszonyok. Az ellenzéki összefogás akár meglepetést is okozhat a 2022-es választásokon, Gyévai Zoltán szerint ezért Orbán Viktor a következő időszakban inkább a belügyekre koncentrál majd. Ahogyan a Bruxinfó szakértője, úgy más forrásunk is megjegyezte: Orbánt amúgy sem foglalkoztatta soha túlzottan az Európai Parlament. Mindig is egy gittegyletnek tartotta, ezért benne van a pakliban, hogy az egész manővert felesleges kockázatnak tartja.

