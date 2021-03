Dúl a vakcinaháború: Ukrajna szerint Moszkva akarja lejáratni az AstraZenecát

Oroszország áll az AstraZeneca vakcinájával szembeni európai bizalmatlanság hátterében − vádolta meg Moszkvát az ukrán kulturális miniszter a Telegram nevű közösségi oldalra írt bejegyzésében. Olekszandr Tkacsenko szerint az oroszok célja, hogy előnyhöz jusson az általuk fejlesztett Szputnyik V oltóanyag − írja a Kárpáthír.

Az ukrán hatóságok korábban hivatalosan megtiltották az orosz oltóanyag használatát. Ezt azzal indokolták, hogy

TILOS AZ OLYAN VAKCINÁK REGISZTRÁCIÓJA, AMELYET AZ UKRÁN PARLAMENT ÁLTAL AGRESSZORNAK MINŐSÍTETT ÁLLAMOK GYÁRTANAK.

A brit fejlesztésű AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját több országban is felfüggesztették, mert az oltás után vérrögképződés miatt többen meghaltak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is vizsgálta az oltóanyagot, azonban mindkét szervezet megállapította, hogy a vakcina biztonságos és továbbra is alkalmazható.