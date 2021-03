Szijjártó Péter: Súlyos biztonsági kockázatot jelent a migráció az EU-nak

Súlyos biztonsági kockázatot jelent az Európai Uniónak a migráció, ezért azt meg kell állítani úgy, hogy annak alapvető okaival, köztük a terrorizmussal kell szembeszállni – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter részt vett a Száhel-övezetről rendezett második külügyminiszteri videókonferencián, és azt mondta, hogy Európa stabilitása Afrika stabilitásával kezdődik.

A politikus kiemelte, Afrikát az elmúlt években komolyan sújtotta a terrorizmus, ezért segíteni kell a kontinens országainak, hogy küzdjenek ez ellen. Magyarország háromszorosára növeli jelenlétét az Európai Unió Száhel-övezeti műveleteiben, valamint támogatja Franciaország ötletét, hogy az uniós jelenlét „nagyobb szabásúvá” váljon a régióban. Magyarország gazdasági és oktatási téren is segíti a régió országait – ismertette.

Pénteken egyébként Bakondi György is felhívta a figyelmet, hogy a magyar határ térségében sem szűnik a migrációs nyomás, és a hatóságoknak meggyűlik a bajuk az embercsempészekkel is. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója leszögezte, hogy a nemzetállamok védekeznek, és reméli, hogy „az Európai Unió migrációs politikája is a realitásokhoz közelít, nem a liberális megközelítésekhez”.