Törökország kilépett a nők elleni erőszak minden formáját elutasító isztambuli egyezményből

Törökország kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt elfogadott isztambuli egyezményből. Recep Tayyip Erdoğan elnök erről szóló határozata szombat hajnalban jelent meg a török hivatalos közlönyben. A politikus még miniszterelnökként 2011-ben személyesen is jelen volt az egyezmény ünnepélyes aláírásán.

Az ankarai kormány nem fűzött hivatalos indoklást a kilépésről szóló döntéshez, de a kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) részéről visszatérően bírálták az isztambuli egyezményt, amiért az kinyilvánítja a nemek közötti egyenlőséget, és elítéli a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést.

Az AKP olvasatában ez utóbbi elv egyenlő a homoszexualitás népszerűsítésével, ráadásul az egyezmény szerintük hozzájárul a válások számának növekedéséhez.

Ahogy a világ sok más országában, Törökországban is társadalmi probléma a nők elleni erőszak. Jogvédő szervezetek szerint 2020-ban legalább 300 nő halt meg családon belüli erőszak következtében. Árulkodó, hogy több százezren töltötték le azt az okostelefonos applikációt, amelyen keresztül nők egyetlen gombnyomással riaszthatják a rendőrséget, ha támadás éri őket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a török nők 38 százalékát érte már erőszak partnere részéről, miközben az európai országokban átlagosan a nők 25 százaléka számolt be erről.

Az isztambuli egyezményt elutasítja az Orbán-kormány, illetve a Fidesz–KDNP is, mégpedig arra hivatkozva, hogy a dokumentum elő akarja írni a társadalmi nemek definícióját és ezzel együtt „a romboló genderszemlélet” bevezetését, valamint rá akarja erőltetni az országokra menedékjog nemi alapon történő biztosítását. Emiatt a KDNP 2020 májusában politikai nyilatkozatot nyújtott be az Országgyűlésben az isztambuli egyezmény ratifikálásának és kötelező hatályának az elutasításáról, amelyet a parlament meg is szavazott.

