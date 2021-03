Elegük van a szerbeknek a korlátozásokból, kimentek tüntetni

Utcára Kivonultak az utcára az emberek Szerbiában, mert elegük van a koronavírus-járvány megfékezése miatt hozott korlátozó intézkedésekből. Szombaton Belgrád egyik főterén több ezren gyűltek össze, hogy kifejezzék nemtetszésüket. Mint ahogy azt az MTI írja, a tiltakozók közül sokan nem viseltek maszkot, és a szükséges távolságot sem tartották be.

Az emberek azért vonultak a belgrádi Köztársasági térre, mert a kormány a gyógyszertárakon, az élelmiszerboltokon és a benzinkutakn kívül mindet bezáratott már több mint egy hete, és az intézkedések a várakozások szerint még egy hétig biztosan érvényben maradnak. A tüntetők szerint a korlátozásoknak nincs semmi értelme, a kormány álláspontja szerint azonban csak így lehet megfékezni a járvány terjedését.

Közben egyébként az országot fenyegeti a kanyarójárvány is, mert a koronavírus-járvány miatt kevesebb kötelező védőoltást adtak be. A szakemberek szerint komoly egészségügyi válság következhet be, ha nem nő az oltakozó gyermekek száma.