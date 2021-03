Egész Ausztrália azon pörög, hogy valaki olyan videókat szivárogtatott ki, amelyeken a parlament különböző dolgozói szexelnek egészen random helyeken az országházban, így a miniszterelnök íróasztalán vagy éppen az imateremben – írja a BBC.

Az ausztrál sajtó arról is ír a két éve készített videók kapcsán, hogy voltak, akik prostituáltakat vittek a parlamentbe.

A felvételeket egy volt kormányzati alkalmazott szivárogtatta ki, és azzal kommentálta tettét, hogy ő már annyi ilyet látott, hogy immunis az ilyesmire. Szerinte a férfiak azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, néhány kollégáját pedig erkölcsileg romlottnak titulálta.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök gyalázatosnak nevezte a kiszivárgott felvételeket, és gyors rendcsinálást ígért. Az ügy az után pattant ki, hogy Brittany Higgins, egy korábbi parlamenti dolgozó azt állította, hogy egy tanácsadó megerőszakolta az országházban még 2019 márciusában, de az igazi botrány abból lett végül, hogy a védelmi miniszter, Linda Reynolds hazug tehénnek nevezte Higginst.

Közben elismerte az őt és kormányát ért bírálatok jogosságát kedden az ausztrál miniszterelnök – írja az MTI.

Scott Morrison nem sokkal a The Australian című újság cikkét és a Channel 10 televíziós csatorna adását követően nyilatkozott. A médiumokban olyan videofelvételeket is nyilvánosságra hoztak, ahol a kormánypárt több alkalmazottja a parlament irodáiban folytat szexuális tevékenységet. A bejelentést követően tüntetéseket jelentettek több ausztrál városból is, a botrány pedig a közvéleménykutatások szerint Morrison népszerűségét is megtépázta.

Az ügyben mostanáig egy alkalmazottat bocsátottak el.

Noha a miniszterelnök korábban igyekezett védelmébe venni kormányának a nemi egyenlőség megvalósítása felé tett lépéseit, kedden elismerte, hogy további intézkedések szükségesek. A miniszterelnök egyúttal visszataszítónak nevezte a felvételeket, és hozzátette: kormánya parlamenti személyzetének minden alkalmazottjával beszélni fog. Bejelentette azt is, hogy

további, a munkahelyi környezetre és a munkahelyi kultúrára vonatkozó intézkedéseket jelentenek be a következő hetekben.

Marise Payne, a külügyi és a nőügyi tárca vezetője szintén felháborodását fejezte ki a kiszivárgott képsorok kapcsán, amelyek szerinte azt bizonyítják, igenis szükség van arra a vizsgálatra, amelyet nemrég rendeltek el a parlament munkakultúrájával kapcsolatban.