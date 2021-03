A sikeres oltási program nyerheti meg Netanjahunak a választást

Az elmúlt két év negyedik parlamenti választása kezdődött Izraelben azután, hogy Benjamin Netanjahu koalíciós kormánya megbukott még tavaly decemberben. Bár Netanjahu és pártja, a jobboldali Likud továbbra is népszerű, az előrejelzések azt mutatják, hogy az ország számára szükséges stabilitást a mostani választás sem hozza el. Vannak, akik szerint a választás egyben a miniszterelnök személyéről szóló népszavazás.

Ha hinni lehet az izraeli közvélemény-kutatásoknak (márpedig korábban is elég megbízhatóak voltak), a választók nagyjából fele támogatja Netanjahu koalíciós kormányát, a másik fele viszont nem. A 12 éve hatalmon lévő miniszterelnök abban reménykedhet, hogy sikeres oltási programját a választópolgárok most majd megjutalmazzák.

„Izrael világbajnok az oltásban” – írta nemrég egy twitter-bejegyzésében Netanjahu.

Ilyen gyors és széles körű oltottság a világon tényleg egyedülálló, nem véletlen, hogy Netanjahu a választási reményeit is ehhez fűzte. Jól felmérve a helyzetet, még decemberben rendkívül hatékonyan, személyesen lobbizott a Pfizer és a Moderna vezérigazgatóinál, hogy elegendő oltást biztosítsanak a több mint kilencmillió izraelinek. A felnőtt lakosság mintegy 80 százalékát sikerült is beoltani három hónap alatt, ami lehetővé tette, hogy a választásokra időzítve az iskolák, éttermek is megnyissanak.

És az újranyitás eufóriájától Netanjahu nemhiába várja, hogy az emberek megfeledkeznek azokról a hibákról, amelyeket a kormány a járvány korábbi szakaszban elkövetett: a Felmérések szerint a választók többsége ugyan a távozását akarja, mégis őt tartják jelenleg a legalkalmasabb miniszterelnöknek.

Nem csoda ezért, hogy ellenfelei a kampány során újra és újra emlékeztették a közvéleményt a hatezer halálos áldozatra, és hogy a túl szigorú intézkedések milyen súlyosan érintették a gazdaságot, vállalkozások ezrei mentek tönkre, és a munkanélküliség még mindig két számjegyű. És azt sem hagyták elfelejteni, hogy Netanjahu ultraortodox szövetségesei rendre megsértették a korlátozásokat.

A közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt jósolnak, de valószínű, hogy a Likud és a konzervatív, valamint ultraortodox zsidó pártok leendő koalíciója képes lesz összegyűjteni a kormányalakításhoz szükséges 61 fős többséget a 120 tagú Knesszetben. Ebből a Likud legnagyobb pártként 29–31 mandátumra esélyes. Az izraeli választásokon egyébként eddig még egyetlen pártnak sem sikerült egyedül elnyerni 61 parlamenti helyet.

Az előrejelzések szerint a Netanjahu kormányával szemben álló jobboldali, centrista és baloldali pártok közötti lehetséges, de valószínűtlenebb szövetség is hatvan körüli mandátumra számíthat.

A 71 éves Netanjahu korrupciós ügyének újabb bírósági fejezete áprilisban lesz. Miniszterelnökként jogosult lehet a tárgyalás elhalasztására és a mentelmi jogra, ezért ez a választás döntő fontosságú, és a tét sokkal nagyobb számára, mint egy politikai hivatal újbóli megszerzése.

Netanjahu, akit mesteri manipulátornak tartanak, és az elmúlt években arról vált híressé, hogy képes túlélni minden válságot, most abban a reménykedhet, hogy egy olyan parlamenti felállás jön létre, amely hajlandó lesz mentességet adni neki, sőt a bírósági tárgyalását is befagyasztani.

A kampány során az ellenfelei szájából nemhiába hangzott el sokszor, hogy politikai túlélését és bírósági ügyeit az ország érdekei elé helyezte, két évre megbénította az izraeli politikát.

Az elemzők arra számítanak, hogy a részvételi arány most alacsonyabb lesz, mint az egy évvel ezelőtti 71 százalék, részben a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak és a választók általános fáradtsága miatt.

De az általános részvételnél is meghatározóbb lehet, hogy a szavazók mely csoportjai mennek el szavazni. Netanjahu vallási és nacionalista szövetségeseinek általában nagyon motivált választói vannak. A Tel-Aviv környéki liberálisabb és szekulárisabb területeken élő választók részvételi aránya általában alacsonyabb. Netanjahu számára előnyös lehet, ha ezek a tendenciák jönnek be.

(Borítókép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a jobboldali Likud párt elnöke és felesége Sara Netanjahu leadja szavazatát az izraeli parlamenti választásokon Jeruzsálemben 2021. március 23-án. Fotó: Ronen Zvulun / MTI / EPA)