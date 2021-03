Átírja a tanrendet a koronavírus Romániában

Romániában azt fontolgatják, hogy egy egész hónapra tavaszi vakációra küldik a diákokat. A tervek szerint az extra szüneti időszak magába foglalná a katolikus (április 4.) és az ortodox (május 2.) húsvétot is. A rendkívüli szünet lehetőségét Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter lengette be, aki több nyilatkozatában is úgy vélekedett: az iskola nem veszélyesebb, mint bármely más foglalatosság – emlékeztet a Főtér.

A miniszter egy másik hivatalos bejelentést is tett. Eszerint Romániában elhalasztják a nyolcadikosok képességvizsgáját, eltekintenek a korábban rögzített tanévszerkezettől. Ez azt jelenti, hogy a Romániában megszokott próbavizsgákat március 31-ig megtartanák, de az érettségi dátumához nem nyúlnának, hogy a következő egyetemi tanév zavartalanul elindulhasson.