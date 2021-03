Megrekedt a Szuezi-csatornában az óriáshajó

A világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given elzárta a forgalmat a Szuezi-csatornán − írja a BBC. A 400 méter hosszú, 59 méter széles hajó keresztbe fordult és zátonyra futott kedden, kiszabadításán vontatóhajók dolgoznak.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a balesetet. A teherhajó mögött hatalmas a torlódás. Sal Mercogliano tengerészeti történész szerint az ilyen balesetek nagyon ritkán fordulnak elő, de súlyos következményekkel járhatnak a világkereskedelemre.

Ez a legnagyobb hajó, amely valaha is zátonyra futott a Szuezi-csatornában. Ha nem sikerül dagály idején elvontatniuk, akkor ki kell pakolni a rakományát

− hangsúlyozta a szakember. Az Ever Given kiszabadítása akár napokig is eltarthat, mivel nagy mennyiségű homokot kell eltávolítani a hajó körül.