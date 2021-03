Kedd reggel torlaszolta el a Szuezi-csatornát az Evergreen társaság Evan Given nevű hajója, azóta is küzdenek a hajó elmozdításával. A hajó Kínából tartott a hollandiai Rotterdamba. Az Ever Given a világ egyik legnagyobb teherhajója, akár 20 ezer konténer is elfér rajta – írja a The Guardian.

Mivel az Evan Given teljesen elzárja az utat, egyre több kereskedelmi teherhajó torlódik fel a csatorna két kijáratánál, ami nagyban lassítja a forgalmat és nm mellesleg a világkereskedelmet is. A lap szerint legalább 150 teherhajó vesztegel a Szuezi-csatornánál továbbhaladásra várva. Kőolajjal, autóalkatrészekkel és mindenféle fogyasztási cikkekkel vannak megrakva.

Az Evan Given k örülbelül 24 kilométer per órával haladt a hajó észak felé, amikor keresztbe fordult orrával a keleti part felé, azóta pedig egyszerűen nem lehet azt megmozdítani. A szakértők szerint kedd reggel annyira erős volt a szél a csatornában, hogy az fordíthatta el a hajót. A fedélzeten tartózkodó személyzet és a két egyiptomi hajóskapitány biztonságban van.

A Szuezi-csatorna a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala, a tengeri világkereskedelem tíz százaléka megy rajta keresztül. Hajózási szakértők szerint ha a blokádot nem sikerül feloldani 24 vagy 48 órán belül, több teherhajó arra kényszerülhet, hogy megkerülje Afrikát.