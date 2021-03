Joe Biden 2024-ben is indulni szeretne a választásokon

Igen, azt tervezem, hogy megméretem magam az újraválasztásért 2024-ben

– mondta Joe Biden az első elnöki sajtótájékoztatóján a CBS újságírója, Nancy Cordes kérdésére válaszolva.

Később egy másik újságíró, a CNN-es Kaitlan Collins is rákérdezett erre, és az elnök ismét megerősítette kijelentését. Hozzátette azt is: a végzet még mást is hozhat addig, nem tud három és fél évvel előre tervezni.

Joe Biden leszögezte azt is, amennyiben indul az újraválasztásért, akkor várhatóan ismét Kamala Harris lesz az alelnökjelöltje.

Nagyszerű munkát végez, kiváló partner

– tette hozzá az elnök.