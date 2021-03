Szerbiában májustól gyártják majd az orosz vakcinát

Szerbia májustól gyárthatja a koronavírus elleni egyik orosz vakcinát, a Szputnyik V-t. Erről állapodott meg az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap és a szerbiai Torlak Intézet.

Szerbia lehet az első ország Délkelet-Európában, ahol előállíthatják az orosz védőoltást.

A vakcinát a régió más országaiba is exportálhatják majd, írta a Pannon RTV.

Ez év januárjában térképezték fel orosz szakemberek a Szputnyik V szerbiai gyártásának lehetőségeit. Az orosz delegáció arról tájékozódott, hogy megvannak-e a szükséges személyi és a technológiai feltételek a vakcina előállításához. Egyébként az az orosz oltás szerbiai gyártásáról már korábban előkészítettek egy megállapodást,aminek az értelmében a Torlak Intézet lehetne a referencia-laboratórium Délkelet-Európában.

Belgrád szerint ez jelentős előrelépés lehet a szerb gyógyszeriparnak.

Az orosz állami befektetési alap vezetője 2020 novemberében azt mondta a Reutersnak: több országgal is terveznek együttműködést, a többi között Magyarországon is gyárthatják a Szputnyik V vakcinát. Angela Merkel német kancellár január derekán jelezte: ha Oroszország megszerzi az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét a Szputnyik V. uniós forgalmazására, akkor akár az oltóanyag német-orosz közös gyártásáról is szó lehet.