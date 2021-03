Eltűnt a kínai internetről a H&M divatmárka

Nem csak a világpolitikai színtéren keményít be Peking. A héten kivetett nyugati szankciókat követően a kínai társadalmat is eredményesen mozgósítja a kormány: az Egyesült Államokban dúló rasszizmusról közölt jelentés mellett a H&M divatcég is célkeresztbe került. Erre utal az, hogy a vállalat gyakorlatilag eltűnt a kínai internetről, a nyugat-ellenes kommentelők legnagyobb örömére.