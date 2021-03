Joe Biden korábban védte a szenátusi vétót, de mostmár egy rasszista intézménynek tartja

Scott Jennings, a CNN szerzője közölt véleménycikket arról, hogy Joe Biden csütörtöki sajtótájékoztatóján – ahol az is kiderült, hogy az elnök 2024-ben akár újrázna is – önmagával is ellentmondásba keveredett akkor, amikor a szenátusi vétóról beszélt.

Az elnök az eseményen azt állította, hogy a republikánusok most „visszaélnek" a szenátus vétó által biztosított lehetőségekkel – elfelejtve azt, hogy az utóbbi hat évben a demokraták alkották a kisebbséget a felsőházban és ők is alkalmazták ugyanezt az eszközt számos alkalommal.

Ennél aztán még egy lépéssel továbbment, mivel azt is nyilatkozta: egyetért Barack Obama volt elnök azon véleményével, miszerint a szenátusi vétó a Jim Crow-korszak ereklyéje (a Jim Crow-törvények azok az állami és helyi szintű szabályozások voltak az amerikai polgárháború után, amelyek a faji szegregáció jegyében születtek).

Vagyis az elnök lényegében rassszista intézménynek nevezte a szenátusi vétót.

Mindez annak fényében érdekes igazán, hogy 2005-ben Joe Biden szenátorként még a szenátusi vétó védelmében mondott beszédet egy alkalommal.

A szenátusi vétó nem csak egy jelöltállítás vagy törvénykezés vétójáról szól, hanem arról is, hogy a törvényhozóknak kompromisszumokra és mértékletességre kell törekedniük

– mondta akkor.

Az elnök emellett a bevándorlás kérdéskörében is meglepő álláspontot foglalt, mivel úgy nyilatkozott, hogy a déli határ menti bevándorlási krízisről az újságíróknak csak a későbbiekben biztosítanak majd lehetőséget arra, hogy tudósítanak a történtékről. Ezáltal pedig a transzparencia tekintetében keveredett önellentmondásba az elnök, aki korábban az átláthatóság híveként tüntette fel magát – véli a CNN szerzője.

Hozzátette: véleménye szerint a sajtótájékoztató „unalmas" volt, ellentétben azokkal, amelyeket Trump korábban tartott és amelyeken az amerikai sajtó rendszerint több napig csámcsogott.

Péntek reggel már nem erről a sajtótájékoztatóról fogunk beszélni, és alighanem Joe Biden is így akarta ezt. És arra is gyanakszom, hogy jó ideig nem fogunk ehhez hasonló eseményt látni az elnöktől

– írta Scott Jennings.