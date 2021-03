Covid-19: a szerb kormányfő lazítana

Szerbiában 1 millió 356 ezer embert oltottak be eddig, közülük több mint 913 ezren megkapták a második adagot is, mondta a szerb kormányfő a belgrádi parlamentben. Ana Brnabić hozzáfűzte: létezik már egy harmadik kategória is, ők a teljes védettséget élvezők, akik esetében három hét telt el az újraoltás óta. Ők 565 ezren vannak. Naponta mintegy tízezer ember regisztrál az oltásra, írta a PannonRTV.

A miniszterelnök hangsúlyozta: három dologra kell odafigyelni; az emberi egészségre, a gazdaságra és a nemzet mentális állapotára. Úgy fogalmazott:

Láthatják, vannak olyan országok, ahol az emberek igen fegyelmezettek, mégsem hoz eredményt a teljes bezárás sem, mert az emberek ezt nem tudják már elviselni. Tehát mi arra törekszünk, hogy ez ne következzen be Szerbiában, arra törekszünk, hogy az említett három dolog között valamiféle egyensúlyt találjunk.

Kifejezte reményét, hogy a jövő héten lazíthatnak az intézkedéseken.