Covid-védőoltás:rejtélyes haláleset

Szlovákiában egy idős nő halála összefügghet a Covid-19 védőoltással. Ezt Magdaléna Jurkemíková, az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Ügynökség szóvivője közölte. Ez már a második olyan esetet, ahol kapcsolat lehet a védőoltás beadása és az elhalálozás között, írta az Ujszo.com a TASR hírügynökségre hivatkozva. Most egy 79 éves nőről van szó, aki több krónikus betegségben is szenvedett. Moderna-vakcinával oltották be. Jurkemíková úgy fogalmazott:

Boncolással állapították meg a halál okát, és az összefüggött a páciens krónikus betegségeivel. Tekintettel arra, hogy az oltás után jelentkező, nemkívánatos mellékhatások hozzájárulhattak a páciens általános állapotromlásához, az ok-okozati kapcsolatot az oltás és az elhalálozás között lehetségesként határoztuk meg.

Március 24-ig 2580, feltételezett mellékhatásról szóló bejelentés érkezett az ügynökséghez. Ezek közöl 94 volt, ahol súlyos feltételezett mellékhatás lépett fel, például ideiglenes bénulás, tartósan magas vérnyomás, trombózis vagy rövid távú eszméletvesztés.