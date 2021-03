A London szórakoztató negyedét, a Sohót is magába foglaló városközpont, a Westminster több mint hatvan utcáját alakítják át úgy, hogy a járdákat elfoglalhassák a vendéglátóhelyek asztalai. A Chelsea városrész újonnan kialakított autómentes utcáiban 500-nál is több férőhelyet hoztak létre, ahol nemcsak enni, inni, de szórakozni is lehet majd.

Manchester vezetése úgy döntött, hogy a város lemond a szabadtéri asztalok és székek díjáról, és bizonyos területeket a gyalogosforgalom számára enged át, hogy ezzel is támogassa a vendéglátóhelyeket. Birmingham is ideiglenes útlezárásokkal és járdabővítésekkel szeretné segíteni az újrainduló éttermeket és bárokat.

A könnyítésekre azért van szükség, mert nagyon sok tulajdonos jelezte, hogy képtelen lesz a jövő hónapban nyereségesen újranyitni.

Nagy-Britanniában több mint 41 ezer vendéglátóhely rendelkezik kerttel, terasszal, parkolóval vagy más olyan területtel, ahol szabadtéren tud vendégeket fogadni. A CGA adatelemző és az AlixPartners tanácsadó cég tanulmánya szerint ez az összes brit vendéglátóhely kevesebb mint fele. A tanulmányból az is kiderül, hogy a lehetőségeik ellenére valószínűleg jóval kevesebben fognak kinyitni a férőhely-korlátozások és a szabadtéri vendéglátás pluszköltségei miatt.

A vállalkozások helyenként és típusonként eltérőek: a kocsmák nyolcvan százalékának van kerthelyisége, míg az elegáns éttermek csupán tizenkét százalékának van terasza.

A negyven éttermet üzemeltető cég, a D & D társtulajdonosa a Guardiannek elmondta, hogy a nyitást követő első hat hétre a szabadtéri helyeik felére érkezett már foglalás, de ez még nem lesz elég a nyereséges üzemeltetéshez. A Pizza Express üzletlánc úgy számol, hogy a helyeinek az egyharmadát tudja majd kültéri vendéglátásra alkalmassá tenni. A 72 étteremmel rendelkező Wagamama pedig a helyei felével indul újra áprilisban. Az Oakman Inns mind a 38 kerthelyiségét megnyitja. „Optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a helyeink többsége nyereséges lesz, vagy hogy legalább kevesebb pénzt veszítünk, mint most”, mondja reménykedve a cég vezérigazgatója.

Sok kocsmában és bárban keményebb helyzetre számítanak, a Lounge bárcsoport például a 170 helyének kevesebb, mint tíz százalékát nyitja újra, míg a Young kocsmákat üzemeltető cégcsoport úgy nyilatkozott, hogy ha megmaradnak a kizárólag két család vagy hat fő szabadtéri találkozását engedélyező korlátozások, akkor ez a nyitás nem más, mint „kétségbeesett próbálkozás”.

