Megpróbál rendet tenni az állami kuplerájban az ausztrál miniszterelnök

Az ausztrál kormányt és parlamentet megrengető szexbotrányok hatására átalakította kabinetjét hétfőn Scott Morrison miniszterelnök, valamint létrehozott egy bizottságot a nemek közötti egyenlőség biztosítására, a nők nagyobb támogatására.

Morrison leváltotta Christian Porter igazságügyi minisztert, aki korábban elismerte, hogy 33 éve, még tizenévesként megerőszakolt egy 16 éves lányt. A lány feljelentette Portert, de azóta meghalt, és a rendőrség nem indítványozott vádemelést a miniszter ellen.

A kormányfő leváltotta rajta kívül Linda Reynolds védelmi minisztert, akit azzal vádoltak meg, hogy nem segítette kellőképpen azt a fiatal kormányzati alkalmazottat, a huszonhat éves Brittany Higginst, aki nemi erőszakkal vádolta meg egyik idősebb kollégáját. Állítása szerint az eset a miniszter dolgozószobájában történt két évvel ezelőtt.

Reynolds ezek után kihallgatta Higginst, méghozzá ugyanabban a szobában, ahol az erőszak történt. A miniszter hazugsággal vádolta a fiatal alkalmazottat, de miután ez nyilvánosságra került, kénytelen volt bocsánatot kérni és kártérítést fizetni. Higginstől Morrison miniszterelnök is bocsánatot kért, miután a felesége megkérdezte tőle, hogy mi lenne akkor, ha az ő egyik lányukat erőszakolták volna meg.

Az átalakított kormányban Michaelia Cash lesz az igazságügyi és Peter Dutton a védelmi miniszter. Porter és Reynolds azonban a kormány tagja marad, előbbi az ipari tárcát kapja meg, utóbbi a kormányhivatalok felügyeletét.

A létrehozott új kormánybizottság feladata lesz foglalkozni a nők egyenjogúságával, fizikai és jóléti biztonságával, egészségével. Ennek elnöke maga Morrison és Marise Payne, a nők ügyeivel foglalkozó miniszter lesz.

A miniszterelnök kijelentette, hogy az új kormányban az ország életében példa nélkül álló módon lesznek képviselve a nők.

Mindig arra törekedtem, hogy kormányomban határozott hangja legyen a nőknek. Ez így volt eddig is, de most még tovább mentünk. Nagyon tehetséges nők vannak nagyon fontos posztokon

– mondta újságíróknak.

A nemi erőszak vádján kívül kipattant nemrég egy további, az ország vezető köreit érintő szexbotrány is: a helyi médiában megjelentek olyan videófelvételek, amelyek tanúsága szerint a kormánypárt több alkalmazottja a parlament irodáit használta intim együttlétekre, orgiákra. Olyan is megtörtént, hogy volt, aki prostituáltakat vitt be a parlament épületébe.

A Ten Network című tévéhíradó a múlt héten jelentette, hogy a kormányzat több férfi alkalmazottja létrehozott egy csoportot az egyik közösségi üzenetküldő alkalmazásban, és megosztották egymás között az aktusokról készült, maguk készítette felvételeket. Ezt valaki kiszivárogtatta, de ezzel párhuzamosan feljelentést tett nemi erőszak miatt az egyik résztvevő is.

Morrison azt mondta, „megrökönyödve és undorodva” nézte ezeket a felvételeket.

A botrányok felháborodást keltettek a társadalomban is, és hatásukra jelentősen csökkent a Morrison-kormány támogatottsága a közvéleményben: a The Australian című lap felmérése szerint az utóbbi két hétben 62 százalékról 55-re esett vissza. Március közepén több tízezer ember tüntetett az országban a nemek közötti egyenlőségért, valamint a szexuális zaklatás és erőszak ellen.