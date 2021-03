Szlovénia hétfőtől szigorított határátlépési feltételein

Hétfőtől a szlovéniai beutazáskor a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban végeztek el – közölte az MTI. Tehát akik Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából vagy Észak-Macedóniából szeretnének Szlovéniába belépni, azok a legközelebb Horvátországban vagy Magyarországon végeztethetik el a kötelező tesztet.

Az új határrendelet szerint ugyanis az összes volt jugoszláv tagállam is vörös listára került, és a szlovén állampolgárok sem utazhatnak ezekbe az országokba. Korábban antigéngyorsteszttel is be lehetett utazni Szlovéniába, de a szomszédos országokból annyian érkeztek hamis tesztekkel, hogy ezt megelégelték a helyi hatóságok. Mostantól mindazoknak, akik nem rendelkeznek PCR-teszttel, tíz napig tartó kötelező hatósági karanténba kell vonulniuk. Ljubljana vörös besorolásúként tartja számon valamennyi szomszédját, így Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot is.

A PCR-teszt kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának második dózisától számítva hét napnak, a Moderna esetében 14 napnak, míg az AstraZeneca vakcinájájának az első dózisától számítva 21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják a bizonyítványt.

A határ menti területeken ingatlannal és földdel rendelkezők és a napi ingázók hét napnál nem régebbi antigéngyorstesztet is felmutathatnak. A nemzetközi fuvarozókra, az átutazókra, a diplomatákra és a 13 év alatti gyermekekre, akik iskolalátogatás miatt utaznak Szlovéniába, nem vonatkozik a karanténkötelezettség. Ők továbbra is korlátozások nélkül léphetnek be az országba.

A szlovén kormány április 1-jétől 11-ig teljes zárlatot is elrendelt az országban: lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be, és az iskoláknak ismét online oktatásra kell átállniuk. Korlátozzák a tömegközlekedést, és hétvégi, ünnepnapi menetrendet vezetnek be. A legtöbb üzletnek be kell zárnia, a vállalatoknak és az intézményeknek pedig távmunkára kell átállniuk. Egyedül húsvét vasárnapján lesznek enyhítések. Aznap feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat, és engedélyezik a családi összejöveteleket legfeljebb öt felnőttig, a hozzájuk tartozó gyerekekkel.

Szlovéniában hétfőre 287-tel több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban hat beteg halt meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4024-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 526-an vannak kórházban, 112-en intenzív osztályon.