Uri Geller szerint az elme erejével szabadították ki az óriáshajót a Szuezi-csatornában

Az illuzionistaként emlegetett izraeli előadóművész, Uri Geller szerint „elmeenergia” segítségével sikerült elmozdítani a Szuezi-csatornában ragadt, Ever Given nevű óriás teherhajót – írja a Jerusalem Post.

Uri Geller úgy véli, a hajó kiszabadításához arra volt szükség, hogy a világ az „elméjével dolgozzon össze”. Követőit arra buzdította, hogy mindennap pontosan 11 óra 11 perckor „fókuszáljanak” a feladatra.

A numerológiában úgy gondolják, hogy a 11 óra 11 perces időpont spirituális jelentőséggel bír. Amikor az órára pillantanak, és az éppen 11:11-et mutat, sokan kívánnak valamit, mivel ez kedvező pillanatnak tekinthető.

A showman azt állítja, hogy a világ kollektív elmehatalma – nem pedig az a „mellékes” 14 vontatóhajó – már „kissé” megmozgatta az Evergreen Marine üzemeltetésében lévő óriáshajót.

Ma reggel számoltunk be róla, hogy sikeresen kiszabadították a Szuezi-csatornát március 24. óta eltorlaszoló Ever Given nevű konténerhajót, így csaknem egy hét után szabad lehet az út, és megszűnhet a torlódás a hajózási útvonalon. A munkálatokat vontatóhajók, kotrógépek és daruk is segítették.