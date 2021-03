A Kreml leleplezte a Putyin-diétát

Nemrégiben bejárták a világsajtót a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter tajgai kirándulásáról készült felvételek. A két vezető idillikusnak tűnő pihenésébe belefért egy kis terepjárós kalandozás, illetve egy hangulatos étkezés erdei háttérrel. A magyar sajtóban az is hírértékkel bírt, hogy a magyar háztartásokban ismert Kotányi fűszereket fedezték fel Vlagyimir Putyin asztalán.

A TASZSZ hírügynökség összefoglalójából most az is kiderült, hogy az orosz Argumenti i Fakti napilapnak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elmondta:

az orosz elnök kedveli az egyszerű, mindennapi fogásokat, és igyekszik kerülni a sült ételeket.

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan étel, amit az elnök ki nem állhat, Peszkov azt mondta, nem tud ilyenről.

A Kreml szóvivőjét kérdezték a „szokatlan öltözékről” is (barna prémöltözék), amit Vlagyimir Putyin a tajgai kirándulás hétvégéjén viselt. Peszkov szerint az orosz elnököt nem érdeklik különösebben a trendek.

Az öltönyök és ingek, amiket visel, lényegében ugyanúgy néznek ki. De a tajgára nem lehet ingben menni, ott ahhoz túl hideg van. Szóval mondjuk így: az öltözéke attól függ, hol van

– fogalmazott a szóvivő.

Szintén kérdésre válaszolva azt mondta, Vlagyimir Putyinnak nincs saját divattervezője. A tajgai hétvégével kapcsolatban azt is hozzátette: az orosz elnök nem először vezetett terepjárót.

Mint a legtöbb férfi, ő is szeret vezetni. A pozíciójából adódóan azonban ritkán van lehetősége a volán mögé ülni. De ha van rá mód, élvezi, hogy ha különböző járműveket vezethet

– fejtette ki Dmitrij Peszkov.

Vlagyimir Putyin azzal is a hírekbe került, hogy egy hete oltották be az első adag koronavírus elleni vakcinával, amellyel kapcsolatban a napokban egy televíziós interjúban elmondta: kisebb fájdalom jelentkezett abban a karjában, amelyikbe a vakcinát kapta, illetve az oltást követő reggelen izomfájdalma is volt.

A Kreml szóvivője az Argumenti i Fakti című lapnak arról is beszélt, hogy az orosz elnöknek a koronavírus elleni beoltása példaként szolgál majd az oroszok számára, és a vakcina beadatására fogja ösztönözni őket.