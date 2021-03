Gyakori a szexuális zaklatás a brit iskolákban

Egyre több esetben számolnak be nemi erőszakról a brit iskolák tanulói azt követően, hogy egy anonim weboldalon lehetőségük nyílik jelezni az ellenük elkövetett visszaéléseket – írja a Szabad Európa.

Az Everyone’s Invited néven indult oldalon mostani és egykori brit diáklányok számolnak be fiúk és férfiak által az iskolákban, az egyetemeken, de akár a bulikban, az utcán vagy diákmunka során elszenvedett szexuális zaklatásokról.

Egy bárban dolgoztam, zárt öltözetet viseltem. Nem volt rajtam smink. Kivittem az italt egy asztaltársasághoz. Az egyik fiú a fenekemet fogta meg, egy másik a mellemet… aztán a vaginámat. Ez csak az egyik eset volt. Napokig sírtam. Ilyen minden lány élete. A férfiaknak meg kell változniuk

– szól az egyik vallomás.

Más bejelentők kifejezetten „szexista környezetre” panaszkodtak.

Ha mentem fel a lépcsőn, ott volt mögöttem egy csapat fiú, és teljesen bevett dolog volt, hogy fogdosni kezdtek. Azt mondták: vegyem bóknak. Amikor jelenteni akartuk a tanároknak, azok azt mondták: járjatok hosszabb szoknyában

– írta egy southamptoni nő.

A zaklatások jellegüket tekintve is eltérőek: sok esetben fogdosásról, inzultálásról, míg máskor bosszúpornóról vagy érzékeny tartalmú felvételek közzétételéről esik szó.

A szexuális zaklatásokat azt követően kezdték el vizsgálni, hogy két londoni elit iskola, a Highgate School és a Dulwich College esetében napvilágra került néhány beszámoló a fentiekhez hasonló visszaélésekről.

Az ügy már ott tart, hogy a brit oktatási minisztérium is kilátásba helyezte azoknak az intézményeknek a bezárását, ahol „kultúrája” van a nemi erőszaknak. Gavin Williamson oktatási miniszter „gyomorforgatónak” nevezte a vádakat, és azt mondta, hogy mindent meg fognak tenni a zaklatások visszaszorítása érdekében.

Az oldalon már több mint 100 iskolát neveztek meg helyszínként a bejelentők. A rendőrség ezért megkezdte a vallomások összegyűjtését, ezzel is megpróbálva arra ösztönözni az áldozatokat, hogy tegyenek feljelentést, és így nyomozást lehessen indítani. Bejelentették továbbá, hogy létrehoznak egy anonim forródrótot is, ahol szintén be lehet jelenteni az eseteket.