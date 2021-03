Az Összefogás a nyári időszámítás pártján

Az Összefogás szerint kizárólag a nyári időszámításnál kellene maradnunk. Nagy József, a felvidéki párt politikusa reméli, hogy a szombati óraátállítás volt az utolsó, és a jövőben már nem kell visszatérnünk a téli időszámításhoz.

Nagy József szerint az emberek 69 százaléka is azt szeretné, hogy maradjon a jelenlegi, azaz a nyári időszámítás.

A pozsonyi kormánynak őszig kell döntenie arról, hogy Szlovákiában visszatérnek-e végleg a téli időre. A párt mindent megtesz azért, hogy Szlovákia és a régió megtartsa a nyári időszámítást, azaz időzónát váltson, írta a korkep.sk.

Nagy József szerint maradjon, ahogy megszoktuk a nyarat, egy évben 180, és ne csak 100 napon legyen este hét óra után is világos. Az Összefogás több érvet is összegyűjtött a nyári időszámítás mellett; például többet lehetünk a természetben, nem rontjuk a szemünket a lámpa mellett olyan hosszan. Némi fűtést is lehet spórolni, biztonságosabb, ha nem sötétben megyünk haza, szerinte a közlekedés-biztonság szempontjából is jobb, ha tovább van világos.