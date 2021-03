Sapientia egyetem: sepsiszentgyörgyi campus 20 millió euróból

Sepsiszentgyörgyön, a magyar kormány támogatásával, az idén megkezdik a 20 millió eurós egyetemi campus építését, jelentette be Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke, erdélyi református püspök. Bemutatták a campus látványtervét is. Egyetemi előadótermek, oktatási színhelyek mellett kollégium, sportcsarnok, uszoda is létesül, írta a maszol.ro.

A magyar állam támogatásával működő Sapientia egyetem eddig kihelyezett tagozatként működött, agrármérnöki és erdőmérnöki szakkal, idén ősztől sport és képzőművészeti KÉPZÉS IS LESZ.

A Sapientia szenátusa múlt héten döntött arról, hogy létrehozza az egyetem sepsiszentgyörgyi helyszíni tanácsát, amelynek feladata az egyetemi szakok bővítése és az ingatlanfejlesztés. Tonk Márton rektor azt mondta: a marosvásárhelyi, a csíkszeredai és a kolozsvári kar mellett a sepsiszentgyörgyi is önálló egység lesz.