Ausztria és Németország korlátoz: a magyarokat is érinti a húsvéti lezárás?

Németország és Ausztria is jól halad az oltási programjával, mégsem lazíthatnak, sőt egyre szigorúbb szabályokat vezetnek be a húsvéti időszakra is, elkerülve a tömeges összejöveteleket, amire már mindenki vágyna. Az új korlátozások a kint élő és a hazalátogató magyarokat is érintik.