Valós mese az elveszett bocsokról

Erdély hegyvidéki részein az utóbbi években egyre kevésbé számít ritkaságnak, hogy a medvék lakott területre merészkednek be, sőt rendszeresen visszajárnak oda élelmet keresni. A nagyvadak egyre kevésbé félnek az emberektől, és a szemeteskukák is kifogyhatatlan élelemforrással kecsegtetnek. Ezzel szembesült a hét elején egy, a Szeben megyei Berethalmon élő férfi is, aki egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a háza mellett két medvebocs tanyázik.

Két, két hónapos nősténybocsról van szó, amelyek elveszthették az anyjukat; a kiéhezett, rémült állatok hosszú időn keresztül szólongatták az anyamedvét, ám az nem bukkant fel – írja a foter.ro.

A férfi ezért bevitte őket éjszakára az udvarára, nehogy kóbor kutyák vagy más ragadozók martalékául essenek, és másnapig várt arra, hátha felbukkan az anyamedve.

Erre azonban hiába várt. Mivel tudatában volt annak, hogy az állatok elpusztulnának a hozzáértő gondoskodás nélkül, végül az a mentőötlete támadt, hogy megkeresi a zernesti AMP Libearty medverezervátumot. Ez pedig remek elgondolásnak bizonyult: a rezervátum szakemberei elmentek hozzá, és elvitték a bocsokat a létesítménybe, ahol mostantól gondjukat viselik.