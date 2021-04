A Szputnyik V és a Sinopharm-vakcinákat is gyárthatják Szerbiában, ráadásul mindkét olótanyag esetében bődületes kapacitást emlegetnek az érintett felek. A Balkánon és az Európai Unióban is eredményesen védekező Aleksandar Vučić ezzel nagy diplomáciai sikert arat, az Indexnek nyilatkozó szakértő azonban hozzátette: nem egyértelmű, hogy mindez anyagilag is megéri-e Szerbiának.